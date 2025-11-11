Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Feuer auf landwirtschaftlichem Gehöft ++ Halle mit diversen Maschinen in Vollbrand ++ Bewohner mit Brandverletzung im Krankenhaus ++ Ermittlungen zur Ursache aufgenommen ++

Lüneburg (ots)

Nahrendorf OT Tangsehl

Am 11.11.2025 gegen 00:10 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand eines landwirtschaftlichen Gehöftes in Nahrendorf Ortsteil im Tangsehl mitgeteilt. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte stand eine rund 1500m² große Halle auf dem Gelände bereits nahezu in Vollbrand. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte eine Brandausweitung verhindern. In der Halle befanden sich neben diversen Maschinen, Treibstoff und Gasflaschen auch eine Werkstatt sowie ein Großteil der Ernte des Betriebes in Kühlräumen. Bei dem Versuch Maschinen aus der brennenden Halle zu retten, erlitt ein 42 Jahre alter Bewohner eine Brandverletzung am Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zuvor konnten durch eine Bewohnerin noch Tiere aus einem Nebengebäude freigelassen werden. Nach ersten Schätzungen könnte der Schaden bei rund einer Millionen Euro liegen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

