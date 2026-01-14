PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall endet für Pkw in einem Bachlauf

51597 Morsbach (ots)

Am 14.01.2026 befuhr ein 86-jährige Morsbacher die Straße "Weißenberg". In dem Einmündungsbereich "Weißenberg" / Waldbröler Straße (L336) beabsichtigte er seine Fahrt in Richtung Euelsloch fortzusetzen. Auf Grund eines Fahrfehlers überquerte er die L336, ehe seine Fahrt in dem dortigen Bachlauf endete. Der Pkw kam auf dem Dach liegend in dem Bachlauf zum Stillstand. Der 86-jährige konnte sich nicht selbstständig befreien und wurde durch die verständigte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Der Fahrzeugführer verbleib unverletzt, wurde vorsorglich ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Der verunfallte Pkw konnte durch die FW aus dem Bachlauf geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, ca 1,5 Stunden, wurde die L336 komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

