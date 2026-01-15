Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 21-jähriger Autofahrer kommt von der Straße ab

Bild-Infos

Download

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (14. Januar) gegen 13:30 Uhr kam es auf der L337 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Bergneustädter schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige war mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Dümmlinghausen unterwegs, als er unmittelbar hinter dem Ortsausgang Lantenbach nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte der Mercedes zunächst die Schutzplanke und kollidierte anschließend mit mehreren Bäumen. Der Verunfallte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Oberbergischen Kreises sicherte die objektiven Spuren. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell