PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 21-jähriger Autofahrer kommt von der Straße ab

POL-GM: 21-jähriger Autofahrer kommt von der Straße ab
  • Bild-Infos
  • Download

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (14. Januar) gegen 13:30 Uhr kam es auf der L337 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Bergneustädter schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige war mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Dümmlinghausen unterwegs, als er unmittelbar hinter dem Ortsausgang Lantenbach nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte der Mercedes zunächst die Schutzplanke und kollidierte anschließend mit mehreren Bäumen. Der Verunfallte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Oberbergischen Kreises sicherte die objektiven Spuren. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 10:35

    POL-GM: Milchautomaten aufgebrochen

    Wipperfürth (ots) - In der Straße "Vordermühle" brach ein Unbekannter zwischen 1:50 Uhr und 2:10 Uhr am Mittwoch (14. Januar) zwei Verkaufsautomaten für Milch- und Fleischwaren auf und stahl einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Auf Videoaufzeichnungen ist eine männliche, ca. 1,80 m große Person zu erkennen, welche sich in Richtung der Automaten bewegt. Der Unbekannte trug eine Mütze sowie eine Sturmhaube ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 20:10

    POL-GM: Verkehrsunfall endet für Pkw in einem Bachlauf

    51597 Morsbach (ots) - Am 14.01.2026 befuhr ein 86-jährige Morsbacher die Straße "Weißenberg". In dem Einmündungsbereich "Weißenberg" / Waldbröler Straße (L336) beabsichtigte er seine Fahrt in Richtung Euelsloch fortzusetzen. Auf Grund eines Fahrfehlers überquerte er die L336, ehe seine Fahrt in dem dortigen Bachlauf endete. Der Pkw kam auf dem Dach liegend in dem Bachlauf zum Stillstand. Der 86-jährige konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren