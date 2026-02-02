Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden durch Kratzer an Fahrzeug - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Audi Q5 im Mannheimer Stadtteil Vogelstang.

Eine 61-Jährige parkte ihr Auto am Samstag gegen 10:00 Uhr im Eisenacher Weg und stellte bei ihrer Rückkehr am Folgetag gegen 15:30 Uhr fest, dass Unbekannte mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs zerkratzt hatten. Danach verließ die Täterschaft die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

