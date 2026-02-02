PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden durch Kratzer an Fahrzeug - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Audi Q5 im Mannheimer Stadtteil Vogelstang.

Eine 61-Jährige parkte ihr Auto am Samstag gegen 10:00 Uhr im Eisenacher Weg und stellte bei ihrer Rückkehr am Folgetag gegen 15:30 Uhr fest, dass Unbekannte mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs zerkratzt hatten. Danach verließ die Täterschaft die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:13

    POL-MA: Heidelberg: Lastenfahrrad durch Brand beschädigt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Sonntagmorgen wurde dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte ein brennendes Lastenrad in der Plöck gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr um kurz nach 8 Uhr stand das an einer Hausfassade lehnende Rad im Vollbrand. Die schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern. Es kam lediglich zu ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:12

    POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Indoorspielplatz - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wasserturmstraße in einen Indoorspielplatz ein. Ersten Ermittlungen zufolge drang die Täterschaft über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Dort wurden die Geldkassetten mehrerer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren