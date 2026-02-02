Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Lastenfahrrad durch Brand beschädigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen wurde dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte ein brennendes Lastenrad in der Plöck gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr um kurz nach 8 Uhr stand das an einer Hausfassade lehnende Rad im Vollbrand. Die schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern. Es kam lediglich zu einer Verrußung der Wand des Gebäudes. Die genaue Brandursache ist noch unklar, weshalb nun wegen des Anfangsverdachts einer Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt wird. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell