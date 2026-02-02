PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin stürzt und erleidet Verletzungen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 17-jährige Fahrradfahrerin stürzte am Freitagmorgen in Weinheim vom Rad und zog sich dabei Verletzungen zu.

Die Radlerin war kurz vor 8 Uhr auf der Institutsstraße in Richtung Babostraße unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor sie an der Kreuzung zur Babostraße die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich am Kopf und im Gesicht. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde sie mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht. Die 17-Jährige trug keinen Helm.

Wichtiger Hinweis der Polizei:

Auch wenn in Deutschland keine Helmpflicht für Radfahrer besteht, ist das Tragen eines Fahrradhelms beim Radfahren von entscheidender Bedeutung. So kann das Risiko schwerer Kopfverletzungen bei Stürzen um bis zu 80 Prozent verringert und im Extremfall auch Leben gerettet werden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

