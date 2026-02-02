PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Männern, eine Person leicht verletzt! - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, war es am 01.02.2026 gegen 13:50 Uhr in Leimen, St. Ilgener Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen männlichen Personen gekommen, in deren Verlauf ein 29-Jähriger eine blutende Wunde am Bein erlitten hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6208116). Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass insgesamt drei männliche Personen zunächst in Streit geraten waren und es im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Noch am Sonntagnachmittag konnten zwei Tatverdächtige, die den 29-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand die Verletzung beigebracht haben sollen, identifiziert werden. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren, nach denen unmittelbar nach der Tat auch mit dem Einsatz eines Polizeihubschraubers gefahndet wurde. Beide Beschuldigte stellten sich am Sonntagabend im Beisein ihrer Anwälte beim Polizeirevier Wiesloch. In Ermangelung von Haftgründen wurden beide nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Ob die Beteiligten sich kannten und worum es bei dem Streit ging ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Polizeiposten Leimen geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

