Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter flüchtet aus Wohnhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Mannheim: Unbekannter flüchtet aus Wohnhaus - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Mann ergriff am Sonntagabend zu Fuß die Flucht aus einem Mehrparteienhaus im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West, als eine Bewohnerin auf ihn aufmerksam wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge hörte die Frau gegen 20:45 Uhr ein lautes Geräusch, woraufhin sie im Flur ihrer Wohnung in der Langstraße nach dem Rechten schaute.

Als sie die Zimmertür öffnete, sah sie einen unbekannten Mann und machte lauthals auf sich aufmerksam. Der Tatverdächtige flüchtete umgehend aus dem Wohnhaus, ohne etwas zu entwenden.

Die Person konnte von der Zeugin wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - circa 180 bis 190 cm groß,
   - kräftige Statur.

Er soll zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Außerdem soll er eine Kapuze über den Kopf, bis tief ins Gesicht gezogen, getragen haben. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Mann mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

