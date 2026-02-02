Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Kupferkabel aus Solarpark - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr, und Sonntag, 15:45 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Solarpark an der K4178 zwischen Mönchzell und Lobenfeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten sie mit einem unbekannten Gegenstand das Vorhängeschloss am Einfahrtstor und drückten dieses anschließend nach innen auf. Auf dem Gelände schnitt die Täterschaft rund 50 mehrere Meter lange Kupferkabel ab und entwendeten diese. Anschließend flüchtete diese in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport ein Transporter oder ein ähnliches Fahrzeug genutzt wurde.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an und werden durch den Polizeiposten Meckesheim geführt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Solarparks gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden geben, sich unter der Telefonnummer 06223 92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell