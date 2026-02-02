PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen Geräteschuppen von Schule aufzubrechen, Zeugenaufruf

Walldorf (ots)

Am Freitagabend versuchten zwei unbekannte Täter gegen 23 Uhr gewaltsam den Geräteschuppen einer Schule im Schloßweg aufzubrechen und flüchteten anschließend unerkannt. Die Beiden schlugen mit einem Steins auf die Tür des Schuppens ein, wurden jedoch von einer Zeugin bei der Tat gestört. Ihnen gelang es danach, unerkannt in Richtung Fußgängerzone zu flüchten. Sie werden wie folgt beschrieben: 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet mit Kapuze über dem Kopf. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Tür ist noch nicht näher bekannt. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität der beiden Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

