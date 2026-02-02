PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B44: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten - Rollerfahrer leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:45 Uhr kam es in der Untermühlaustraße (B44) im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 51-jähriger Mann fuhr mit seinem VW den linken Fahrstreifen der Untermühlaustraße aus Richtung Mannheim-Mitte kommend in Richtung Luzenberg. Zeitgleich war ein 44-jähriger Rollerfahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund eines haltenden Linienbusses musste der Rollerfahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Der VW-Fahrer wollte links an dem Rollerfahrer vorbeifahren, stieß hierbei jedoch mit diesem zusammen. Infolge des Zusammenstoßes kippte der Rollerfahrer nach rechts gegen das Fahrzeug eines 77-jährigen Nissan-Fahrers, der den rechten der beiden Fahrstreifen befuhr, und stürzte. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1.400 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 15:31

    POL-MA: Heidelberg: Autofahrer rast über Verkehrsinsel

    Heidelberg (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr verlor ein 21-jähriger Nissan-Fahrer in der Vangerowstraße die Kontrolle über diesen und raste über eine Verkehrsinsel. Der 21-Jährige war in Richtung B37 unterwegs, als er aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr über eine dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einer Ampelanlage. Durch den Unfall entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren