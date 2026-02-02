Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B44: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten - Rollerfahrer leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:45 Uhr kam es in der Untermühlaustraße (B44) im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 51-jähriger Mann fuhr mit seinem VW den linken Fahrstreifen der Untermühlaustraße aus Richtung Mannheim-Mitte kommend in Richtung Luzenberg. Zeitgleich war ein 44-jähriger Rollerfahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund eines haltenden Linienbusses musste der Rollerfahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Der VW-Fahrer wollte links an dem Rollerfahrer vorbeifahren, stieß hierbei jedoch mit diesem zusammen. Infolge des Zusammenstoßes kippte der Rollerfahrer nach rechts gegen das Fahrzeug eines 77-jährigen Nissan-Fahrers, der den rechten der beiden Fahrstreifen befuhr, und stürzte. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1.400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell