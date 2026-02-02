Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Wohnanwesen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitag wurde im Zeitraum zwischen 16:50 Uhr und 20:15 Uhr in zwei Wohnungen unterschiedlicher Straßen eingebrochen.

Einer bislang unbekannten Täterschaft gelang der Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Cavaillonstraße. Außerdem brachen Unbekannte eine Terrassentür eines Mehrparteienhauses im Friedrich-Ebert-Ring auf und suchten in mehreren Räumen sowie Schränken und Schubläden nach Wertgegenständen.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen und wie hoch der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Sichern Sie Ihr Zuhause. Die Polizei rät generell zu Folgendem:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ .

