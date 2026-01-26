Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt/Landkreis Osnabrück: Erneut zahlreiche Einsätze wegen Winterglätte - Polizei verzeichnet deutlich erhöhtes Unfallaufkommen

Osnabrück (ots)

Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Osnabrück kam es am heutigen Montagmorgen infolge winterglatter Fahrbahnen erneut zu einem deutlich erhöhten Verkehrsunfallaufkommen.

Bis 9:00 Uhr kam es insgesamt zu 22 Verkehrsunfällen in der Stadt und im Landkreis Osnabrück . Der Unfallschwerpunkt lag im Bereich des Landkreises Osnabrück. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei zwei Unfällen Personen verletzt. Die Verletzungen sind derzeit als leicht einzustufen.

Ursächlich für das erhöhte Unfallgeschehen waren insbesondere schneebedeckte und glatte Fahrbahnen.

Auch im weiteren Verlauf des heutigen Tages rechnet die Polizei aufgrund anhaltenden Schneefalls erneut mit Glatteisbildung.

Die Polizei Osnabrück appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden:

- die Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen,

- einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten,

- mehr Zeit für den Weg einzuplanen und

- Fahrzeuge entsprechend wintertauglich auszurüsten.

Besondere Vorsicht ist auf Nebenstraßen, Brücken sowie in wald- und freilandnahen Bereichen geboten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell