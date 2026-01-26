PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt/Landkreis Osnabrück: Erneut zahlreiche Einsätze wegen Winterglätte - Polizei verzeichnet deutlich erhöhtes Unfallaufkommen

Osnabrück (ots)

Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Osnabrück kam es am heutigen Montagmorgen infolge winterglatter Fahrbahnen erneut zu einem deutlich erhöhten Verkehrsunfallaufkommen.

Bis 9:00 Uhr kam es insgesamt zu 22 Verkehrsunfällen in der Stadt und im Landkreis Osnabrück . Der Unfallschwerpunkt lag im Bereich des Landkreises Osnabrück. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei zwei Unfällen Personen verletzt. Die Verletzungen sind derzeit als leicht einzustufen.

Ursächlich für das erhöhte Unfallgeschehen waren insbesondere schneebedeckte und glatte Fahrbahnen.

Auch im weiteren Verlauf des heutigen Tages rechnet die Polizei aufgrund anhaltenden Schneefalls erneut mit Glatteisbildung.

Die Polizei Osnabrück appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden:

   -	die Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen 
anzupassen,
   -	einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten,
   -	mehr Zeit für den Weg einzuplanen und
   -	Fahrzeuge entsprechend wintertauglich auszurüsten.

Besondere Vorsicht ist auf Nebenstraßen, Brücken sowie in wald- und freilandnahen Bereichen geboten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren