POL-OS: Osnabrück: 25-jähriger Mann in der Großen Straße mit Pfefferspray attackiert

Handy entwendet - Polizei ermittelt

Osnabrück (ots)

Am Samstag gegen 21:45 Uhr kam es in der Großen Straße zu einem Raubdelikt. Ein 25-jähriger Mann war zu Fuß in der Straße unterwegs, als ihn in Höhe des Tränenbrunnens eine fünfköpfige Personengruppe ansprach. Kurz darauf sprühte einer der Täter dem Mann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Durch die Attacke wurde der Geschädigte stark beeinträchtigt, woraufhin er in Richtung Georgstraße zu flüchten versuchte. Die Täter nahmen die Verfolgung auf. Während der Verfolgung gelang es einem der fünf Täter, das Mobiltelefon des Mannes zu entwenden, zusätzlich versuchten die Täter, den Mann zu schlagen. Der Geschädigte konnte schließlich entkommen und wurde später mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tätergruppe kann derzeit nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat aufgenommen und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zu der Tätergruppe oder auffälligen Beobachtungen im Bereich der Großen Straße zur Tatzeit machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden

