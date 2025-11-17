PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Montag, 17.11.2025 gegen 15:05 Uhr kam es in der Prümtalstraße in Prüm in Höhe des dortigen Autohauses zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr.

Am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Dausfeld war ein Auto Transport LKW abgestellt. Das geschädigte Fahrzeug kam aus Richtung Dausfeld in Richtung Prüm Ortsmitte gefahren und befand sich bereits neben dem geparkten LKW, als ein unbekanntes Verursacherfahrzeug links an dem LKW über die Gegenfahrbahn an diesem vorbei fuhr und dabei mit der Fahrerseite die Fahrerseite des geschädigten Fahrzeug nicht unerheblich beschädigte.

Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen hellen Kleinwagen. Dieser muss an der Fahrerseite beschädigt sein.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:23

    POL-PDWIL: Diebstahl einer Rüttelplatte

    Pelm (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 14.11.2025, 13:30 Uhr und Montag 17.11.2025, 10:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einem Firmengelände in der Gerolsteiner Straße in Pelm entwendet. Die etwa 200 kg schwere Rüttelplatte war zum Tatzeitpunkt auf einem Anhänger abgestellt und mittels Gurten gesichert. Zum Abtransport dürften die Täter ein größeres Fahrzeug (Transporter oder ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:14

    POL-PDWIL: Diebstahl Ortstafel Prüm in Wenzelbachstraße

    Prüm (ots) - Am 01.11.2025 wurde das Fehlen der Ortstafel Prüm in der Wenzelbachstraße festgestellt. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Schild mitsamt Halterung abgesägt. Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die im Zeitraum um den 01.11.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 23:33

    POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

    Wittlich (ots) - Am Sonntag (16.11.2025) kam es gegen 19:30 Uhr im Ostring in Bitburg, im Bereich des Stadion Ost, zu einem Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin touchierte mit ihrem PKW ein geparktes, dunkles Auto. Das Fahrzeug dürfte leichte Beschädigungen auf der Fahrerseite, möglicherweise auch am Außenspiegel aufweisen. Der Geschädigte (unbekannt) sowie Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten PKW machen können, werden gebeten, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren