Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Montag, 17.11.2025 gegen 15:05 Uhr kam es in der Prümtalstraße in Prüm in Höhe des dortigen Autohauses zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr.

Am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Dausfeld war ein Auto Transport LKW abgestellt. Das geschädigte Fahrzeug kam aus Richtung Dausfeld in Richtung Prüm Ortsmitte gefahren und befand sich bereits neben dem geparkten LKW, als ein unbekanntes Verursacherfahrzeug links an dem LKW über die Gegenfahrbahn an diesem vorbei fuhr und dabei mit der Fahrerseite die Fahrerseite des geschädigten Fahrzeug nicht unerheblich beschädigte.

Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen hellen Kleinwagen. Dieser muss an der Fahrerseite beschädigt sein.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

