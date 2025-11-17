Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl Ortstafel Prüm in Wenzelbachstraße

Prüm (ots)

Am 01.11.2025 wurde das Fehlen der Ortstafel Prüm in der Wenzelbachstraße festgestellt. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Schild mitsamt Halterung abgesägt.

Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die im Zeitraum um den 01.11.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

