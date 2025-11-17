PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl Ortstafel Prüm in Wenzelbachstraße

Prüm (ots)

Am 01.11.2025 wurde das Fehlen der Ortstafel Prüm in der Wenzelbachstraße festgestellt. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Schild mitsamt Halterung abgesägt.

Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die im Zeitraum um den 01.11.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 23:33

    POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

    Wittlich (ots) - Am Sonntag (16.11.2025) kam es gegen 19:30 Uhr im Ostring in Bitburg, im Bereich des Stadion Ost, zu einem Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin touchierte mit ihrem PKW ein geparktes, dunkles Auto. Das Fahrzeug dürfte leichte Beschädigungen auf der Fahrerseite, möglicherweise auch am Außenspiegel aufweisen. Der Geschädigte (unbekannt) sowie Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten PKW machen können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 17:42

    POL-PDWIL: Nachtrag Fahrzeugbrand- Aufhebung Vollsperrung BAB 60

    Badem (ots) - Die um 17:02 Uhr bekanntgegebene Vollsperrung der Bundesautobahn 60 wurde aufgehoben. Der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem in Fahrtrichtung Wittlich ist wieder einspurig befahrbar. Die rechte Fahrspur in diesem Bereich sowie die Abfahrt Badem bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Die Autobahnmeisterei hat hierzu die entsprechende Sperrung eingerichtet. Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 17:03

    POL-PDWIL: Fahrzeugbrand- Vollsperrung BAB 60

    Badem (ots) - Am 16.11.2025 gegen 15:40 Uhr wurde die Polizei Bitburg über einen Fahrzeugbrand auf der Bundesautobahn 60 informiert. Der Brandort befindet sich zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem auf der Richtungsfahrbahn Wittlich. Ein Pkw stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Durch das Feuer traten größere Mengen Betriebsstoffe aus. Die Maßnahmen der umliegenden Feuerwehren, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren