Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Sonntag (16.11.2025) kam es gegen 19:30 Uhr im Ostring in Bitburg, im Bereich des Stadion Ost, zu einem Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin touchierte mit ihrem PKW ein geparktes, dunkles Auto. Das Fahrzeug dürfte leichte Beschädigungen auf der Fahrerseite, möglicherweise auch am Außenspiegel aufweisen. Der Geschädigte (unbekannt) sowie Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

