Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtrag Fahrzeugbrand- Aufhebung Vollsperrung BAB 60

Badem (ots)

Die um 17:02 Uhr bekanntgegebene Vollsperrung der Bundesautobahn 60 wurde aufgehoben. Der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem in Fahrtrichtung Wittlich ist wieder einspurig befahrbar. Die rechte Fahrspur in diesem Bereich sowie die Abfahrt Badem bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Die Autobahnmeisterei hat hierzu die entsprechende Sperrung eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Brand des Pkw auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Der 38-jährige Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, die Autobahnmeisterei Prüm sowie mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei Bitburg.

