Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugbrand- Vollsperrung BAB 60

Badem (ots)

Am 16.11.2025 gegen 15:40 Uhr wurde die Polizei Bitburg über einen Fahrzeugbrand auf der Bundesautobahn 60 informiert. Der Brandort befindet sich zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem auf der Richtungsfahrbahn Wittlich. Ein Pkw stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Durch das Feuer traten größere Mengen Betriebsstoffe aus. Die Maßnahmen der umliegenden Feuerwehren, der Autobahnmeisterei sowie der Polizei Bitburg dauern derzeit noch an. Aus diesem Grund bleibt die Richtungsfahrbahn Wittlich zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem weiterhin voll gesperrt. Der Verkehr wird aktuell durch die Polizei Bitburg an der Anschlussstelle Bitburg abgeleitet. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Über die Aufhebung der Sperrung wird gesondert informiert

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Tel.: 06561-96850
pibitburg@polizei.rlp.de

Besuchen Sie uns auf X:
#BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

