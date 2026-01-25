Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/OT Hellern: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Töpferstraße in Osnabrück zu einem Vorfall mit einem falschen Handwerker. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Handwerker aus und gab an, den Wasserhahn im Bad reparieren zu wollen. Die Geschädigte ließ den Mann in die Wohnung, woraufhin beide sich im Badezimmer aufhielten. Nach einiger Zeit verließ der Täter die Wohnung plötzlich und fluchtartig. Am Folgetag stellte die Geschädigte fest, dass Wertgegenstände aus der Wohnung fehlten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 180 cm groß

- mittleres Alter, sehr schlank

- braune Augen, dunkelbraune Haare

- Bart

- trug eine blaue Hausmeisterjacke

- weiße Adidas-Turnschuhe mit roten Streifen (Leder, nicht Stoff)

Die genauen Umstände der Tatausführung werden aktuell ermittelt. Die Höhe des Diebesgutes wird ebenfalls ermittelt. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

