POL-OS: Dissen a.T.W.: Erneutes größeres Treffen der "Autoposer"-Szene im Zuständigkeitsbereich der Polizei Osnabrück

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Osnabrück erneut zu einem größeren Treffen der sogenannten "Autoposer"-Szene.

Nach ersten Erkenntnissen machten sich gegen 0:00 Uhr mehrere Fahrzeuge aus Richtung Nordrhein-Westfalen auf den Weg in Richtung Dissen a.T.W.. Gegen 0:45 Uhr konnten im Bereich der Straße "Sommerkämpen" zunächst etwa 50 Fahrzeuge festgestellt werden, die Zahl nahm im Verlauf weiter zu. Während des Einsatzes kam es zu mehreren Störungen gegenüber Polizeibeamten: Eine Funkstreifenwagenbesatzung wurde durch einen Laserpointer geblendet, zahlreiche Personen hatten sich vermummt, und ein Streifenwagen wurde mit rohen Eiern beworfen. Im weiteren Verlauf wurden Pyrotechnikgegenstände gezündet, wodurch zusätzliche Gefahren für die Einsatzkräfte entstanden. Die Polizei war mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort, um die Lage zu überwachen und Gefahren zu verhindern.

Insgesamt konnten bis zu 100 Fahrzeuge festgestellt werden, darunter auch Fahrzeuge aus den Niederlanden sowie aus dem gesamten Bundesgebiet.

Im Laufe der Nacht entfernten sich die Fahrzeuge in kleineren Gruppen und steuerten verschiedene Parkplätze und öffentliche Flächen im Stadtgebiet an. Gegen 03:00 Uhr konnte die Polizei keine auffälligen Fahrzeuge mehr feststellen, die Lage beruhigte sich.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Unter anderem wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

