Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt

Landkreis Osnabrück: Zahlreiche Einsätze wegen extremer Winterglätte

Osnabrück (ots)

Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Osnabrück kam es am heutigen Freitag seit den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Verkehrsunfällen und glättebedingten Einsätzen. Bis 13:30 Uhr wurden der Polizei insgesamt 222 Verkehrsunfälle gemeldet. Darüber hinaus verzeichneten die Einsatzkräfte zahlreiche weitere Einsätze, unter anderem wegen quer zur Fahrbahn stehender Lkw oder Pkw, die ihre Fahrt aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht fortsetzen konnten.

Unter den 222 Verkehrsunfällen befanden sich neun Unfälle mit leicht verletzten Personen sowie zwei schwere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen. Um die Mittagsstunden entspannte sich die Witterungs- und in der Folge auch die Einsatzlage zunehmend.

Die hohe Anzahl an Verkehrsunfällen führte teilweise zu erheblichen Wartezeiten für Unfallbeteiligte. Die Einsätze wurden priorisiert und schnellstmöglich abgearbeitet.

Der schwerste Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 7:45 Uhr auf der Bundesautobahn 1, zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Rieste in Fahrtrichtung Bremen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Mann mit einem VW Transporter den linken von drei Fahrstreifen. Beim Wechsel auf den mittleren Fahrstreifen geriet das Fahrzeug aufgrund der Straßenglätte ins Schleudern.

Ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrender Volvo, geführt von einem 39-jährigen Mann aus Lengerich, konnte eine Kollision mit dem querstehenden Transporter nicht mehr verhindern. In der Folge schleuderten beide Fahrzeuge unkontrolliert über die extrem glatte Fahrbahn. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Sattelzug konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Volvo.

Der 39-jährige Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Für die heutigen Abendstunden ist erneut mit glatten Straßen im Stadt- und Landkreis Osnabrück zu rechnen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und nach Möglichkeit unnötige Fahrten zu vermeiden.

