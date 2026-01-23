PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 24-Jähriger mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstag gegen 20:00 Uhr kam es auf der Kleiststraße in Osnabrück zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Täter das spätere Opfer, einen 24-jährigen Mann aus Essen, vermutlich in der Unterführung zwischen Kleiststraße und Buersche Straße an.

Im Verlauf des Gesprächs eskalierte die Situation und es kam zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern. Dabei zog der Täter plötzlich ein Messer und stach in Richtung der Leiste des 24-Jährigen. Das Opfer wurde durch die Verletzung in einem Krankenhaus behandelt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 

   -	Männlich

   -	dunkle Hautfarbe
   -	Rote Jacke
   -	Mütze auf dem Kopf

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen, um die genauen Abläufe und Motive zu klären. Hinweise auf weitere Beteiligte liegen derzeit nicht vor. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541 / 327-3103 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

