POL-OS: Osnabrück: Extrem glatte Straßen- Polizei warnt vor weiterhin hoher Unfallgefahr in Stadt und Landkreis Osnabrück

Anhaltende extreme Straßenglätte sorgt seit den frühen Morgenstunden für eine extrem angespannte Verkehrslage in der Stadt und im Landkreis Osnabrück. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Osnabrück wurden bereits zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert. Eine spürbare Entspannung der Lage ist derzeit nicht in Sicht. Die Glätte führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Teilweise stehen Lkw quer auf den Fahrbahnen, insbesondere in Steigungsbereichen. Einige Straßen sind aktuell kaum befahrbar. Betroffen sind zudem auch Autobahnabschnitte. Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes ist mit einer Entwarnung frühestens zur Mittagszeit zu rechnen. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden, unnötige Fahrten zu vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Die Straßenverhältnisse werden als nahezu katastrophal eingeschätzt. Einsatzkräfte sind im gesamten Zuständigkeitsbereich im Dauereinsatz, um Unfallstellen abzusichern und Hilfe zu leisten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis und um erhöhte Vorsicht, insbesondere auch bei Wegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

