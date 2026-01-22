Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Straßenverkehrsgefährdung durch Mercedes-Fahrer - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16:15 Uhr auf der Straße An der Petersburg in Fahrtrichtung stadteinwärts zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers.

Nach bisherigem Erkenntnisstand herrschte aufgrund der Lichtzeichenanlage im Bereich der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Petersburger Wall / Pottgraben stockender Verkehr. Ein Streifenwagen befand sich zu diesem Zeitpunkt zwei Fahrzeuge hinter einem Mercedes, der von einem 57-jährigen Mann geführt wurde.

Plötzlich scherte der eigentlich wartende Mercedes nach links aus und überholte über die Gegenfahrspur mehrere wartende Fahrzeuge, um anschließend nach links in die Klöntrupstraße abzubiegen. In Höhe einer dortigen Verkehrsinsel kam dem Mercedes ein Pkw entgegen, vermutlich ein Opel Corsa. Beide Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

In der Folge scherte der Mercedes wieder nach rechts an der Mittelinsel vorbei und bog anschließend nach links in die Klöntrupstraße ab. Durch dieses Fahrmanöver wurde der entgegenkommende Opel stark gefährdet.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang insbesondere den oder die Fahrerin des gefährdeten Opel Corsa sowie weitere Zeugen des Vorfalls.

Hinweise nimmt der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/ 327-2533 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell