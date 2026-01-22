Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht weiterhin nach vermisstem 24-Jährigen

Seit dem 29.12.2025 wird der 24-jährige Andres W. aus Osnabrück vermisst. Der Mann hatte an diesem Tag das elterliche Wohnhaus verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Nach der Öffentlichkeitsfahndung gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Die Polizei ging den Meldungen mit hohem Engagement nach. Leider wurden vielversprechende Hinweise erst mit einigen Tagen Zeitverzug gemeldet.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass sich der Vermisste weiterhin im Stadtgebiet Osnabrück aufhält. Zuletzt gingen Hinweise aus den Stadtteilen Dodesheide und Westerberg ein.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Aufmerksamkeit. Zudem wird dringend darum gebeten, Hinweise umgehend unter 110 zu melden.

