Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Öffentlichkeitsfahndung - 24-Jähriger vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe (Foto)

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Seit dem 29.12.2025 wird der 24-Jährige Andres W. aus Osnabrück vermisst. Nach aktuellem Kenntnisstand hatte er zuvor sein Elternhaus verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Andres leidet an einer psychischen Erkrankung und könnte verwirrt, gereizt oder ängstlich wirken.

Die Polizei führte bereits eine gezielte Absuche, u.a. mit Personenspürhunden, nach dem Vermissten durch. Vorangegangen war ein Hinweis eines Passanten auf einen möglichen Aufenthaltsort im Schinkel. Bislang fehlt von Andres W. jedoch jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung daher um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Mögliche Aufenthaltsbereiche sind der östliche Schinkel sowie die umgebenden Wälder und Felder der A33-Anschlussstelle Widukindland.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 190 cm groß - schlanke Statur - dunkle, kurze Haare - Dreitagebart

Möglicherweise könnte Andres mit glänzenden Turnschuhen oder Springerstiefeln, sowie einem dunkelbraunen Kurzmantel und einer Flecktarnmütze bekleidet sein. Zudem könnte er einen mittelgroßen, blauen Tatonka-Rucksack und einen Schlafsack mit sich führen.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-3103 oder -2215 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sollte der Vermisste selbst auf die polizeiliche Meldung aufmerksam werden, wird auch er gebeten Kontakt mit der Polizei oder seiner Familie aufzunehmen.

Die Polizei Osnabrück bedankt sich schon jetzt für die Unterstützung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell