Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Falscher Stadtwerkemitarbeiter erbeutet Schmuck - Polizei und Stadtwerke Osnabrück warnen vor weiteren Taten

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10:00 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus an der Rückertstraße zu einem Diebstahl durch einen falschen Mitarbeiter der Stadtwerke. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein bislang unbekannter Mann bei der Geschädigten und gab sich an der Wohnungstür als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er erklärte, die Wasserleitungen in der Wohnung kontrollieren zu müssen. Unter diesem Vorwand gewann er das Vertrauen der Frau und erhielt Zugang zu ihrer Wohnung. Dort ging der Mann gemeinsam mit der Bewohnerin durch mehrere Räume. Im weiteren Verlauf lockte der Täter die Geschädigte in das Badezimmer und forderte sie auf, die Wasserhähne sowie den Duschschlauch aufzudrehen. Diese sollten nach etwa fünf Minuten wieder abgestellt werden. In dieser Zeit gab der Mann an, ähnliche Arbeiten in der darüberliegenden Wohnung überprüfen zu müssen. Als der Frau die Situation nach Ablauf der Zeit ungewöhnlich erschien, stellte sie fest, dass der Mann die Wohnung bereits verlassen hatte und in unbekannte Richtung geflüchtet war. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass Schmuck entwendet worden war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 Jahre alt

- circa 175 cm groß

- dunkel gekleidet

Die Polizei Osnabrück und die Stadtwerke Osnabrück nehmen diesen Vorfall zum Anlass, eindringlich vor ähnlichen Taten zu warnen. In der Regel benötigen Mitarbeitende der Stadtwerke oder ihrer Tochtergesellschaften keinen Zutritt zu Wohnungen oder Häusern. Sollten sie dennoch um Einlass bitten, können sich Mitarbeitende der Stadtwerke jederzeit ausweisen. Bürgerinnen und Bürger sollten sich den Stadtwerke-Mitarbeiterausweis unbedingt zeigen lassen, um Trickbetrügern keine Chance zu geben. Zur Sicherheit kann die Identität von Stadtwerke-Mitarbeitenden durch einen Anruf bei der Netzleitstelle unter der Telefonnummer 0541/2002-2020 überprüft werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Montagvormittag im Bereich der Rückertstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 327 3203 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell