Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Anleitung auf TikTok - Jugendliche zerlegen Leihscooter - Polizist in Freizeit deckt strafbares Vorhaben auf

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag (12.30 Uhr) stellte ein Osnabrücker Polizist während seiner Freizeit mehrere Jugendliche auf dem Schulhof eines Gymnasiums in der Knollstraße fest. Er beobachtete, wie die drei Jungs hinter einem Gebüsch zahlreiche Leihscooter auseinanderbauten. Daraufhin stellte der Beamte die Verdächtigen zur Rede. Zwei von Ihnen ergriffen mit ihren eigenen E-Scootern die Flucht und konnten später von alarmierten Unterstützungskräften in der Bramscher Straße angetroffen werden. Der dritte Jugendliche kooperierte und erklärte, dass man die Akkus bzw. Motoren der Leihscooter ausbauen und aufgrund einer stärkeren Leistungsfähigkeit in die eigenen Elektrokleinstfahrzeuge einbauen wollte. Die Anleitung hierzu habe man von einem Tutorial auf TikTok. Nun müssen sich die bereits strafmündigen Jugendlichen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten. Die Eltern wurden in Kenntnis gesetzt und holten ihre Kinder von der Polizeiwache ab. Es ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden.

