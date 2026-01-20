PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Spontandemonstration auf dem Bahnhofsvorplatz verlief störungsfrei

Osnabrück (ots)

Am Montagabend kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Osnabrück zu einer Spontandemonstration. Die Versammlung begann gegen 22 Uhr, in der Spitze nahmen bis zu 125 Personen an der Demonstration teil. Thema der Versammlung war der "Angriff der syrischen Armee auf kurdische Gebiete". Die Teilnehmenden äußerten ihre Anliegen lautstark, die Stimmung blieb dabei durchgehend friedlich. Fahnen wurden mitgeführt. Die Demonstration endete gegen 23.15 Uhr. Störungen, Straftaten oder besondere Vorkommnisse wurden nicht festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

