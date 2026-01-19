Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück : Einbruch in Sportsbar - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 05:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Sportsbar in der Straße "Am Tüv".

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter unter Anwendung von Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten und öffneten im Bereich der Spielgeräte zwei Automaten. Im Anschluss flüchteten die Täterin unbekannte Richtung. Beide Automaten wurden dabei erheblich beschädigt.

Zum Umfang des Diebesgutes sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Sportsbar beobachtet haben, sich bei der Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell