Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Zwei Pkw-Brände in Wohngebieten - Polizei prüft möglichen Zusammenhang und bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend sowie in der Nacht zu Sonntag ist es in Merzen zu zwei Fahrzeugbränden gekommen. Die Polizei Bersenbrück ermittelt und schließt einen Zusammenhang zwischen beiden Taten derzeit nicht aus.

Der erste Brand wurde der Polizei gegen 22.30 Uhr gemeldet. In der Straße Am Slott stand ein geparkter Hybrid-Pkw (Ford Kuga) im Motorbereich in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte griff das Feuer bereits auf ein unmittelbar daneben abgestelltes Fahrzeug (Mercedes) über und beschädigte dieses im Heckbereich. Das zweite Fahrzeug konnte noch rechtzeitig entfernt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der ausgebrannte Pkw wurde anschließend abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Nur wenige Stunden später, gegen 00.55 Uhr, wurde im Prozessionsweg erneut ein brennender Pkw gemeldet. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und hatte den Audi A4 bereits bei Eintreffen der Polizei gelöscht. Auch dieses Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Die Polizei aus Bersenbrück hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Die Polizisten bitten nun Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Wohngebieten beobachtet haben, sich unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell