Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Brand in Dönerladen - Keine Verletzten

Osnabrück (ots)

In der Johannisstraße (nahe Neumarkt) ist es am Samstagmittag zu einem Brand in einem Dönerladen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 13.30 Uhr im Küchenbereich des Restaurants aus. Zum Zeitpunkt der Brandmeldung hielten sich keine Kunden mehr in dem Lokal auf. Vor Ort stellten Einsatzkräfte fest, dass das Feuer bereits auf Teile der Inneneinrichtung übergegriffen hatte. Weitere Bereiche des Gebäudes waren nicht betroffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Feststellungen entstand das Feuer beim Wechseln einer Fritteuse. Der entstandene Schaden an Küche und Inventar wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Restaurantbetrieb war vorerst nicht mehr möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor.

