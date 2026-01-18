PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Brand in Dönerladen - Keine Verletzten

Osnabrück (ots)

In der Johannisstraße (nahe Neumarkt) ist es am Samstagmittag zu einem Brand in einem Dönerladen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 13.30 Uhr im Küchenbereich des Restaurants aus. Zum Zeitpunkt der Brandmeldung hielten sich keine Kunden mehr in dem Lokal auf. Vor Ort stellten Einsatzkräfte fest, dass das Feuer bereits auf Teile der Inneneinrichtung übergegriffen hatte. Weitere Bereiche des Gebäudes waren nicht betroffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Feststellungen entstand das Feuer beim Wechseln einer Fritteuse. Der entstandene Schaden an Küche und Inventar wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Restaurantbetrieb war vorerst nicht mehr möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren