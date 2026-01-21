Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw kollidiert mit Fußgängerin - Frontscheibe des Pkw stark vereist, Sicht stark beeinträchtigt

Am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr ereignete sich auf der Klöntrupstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Mann aus Osnabrück mit seinem Nissan die Klöntrupstraße in Richtung "An der Petersburg". Im Kreuzungsbereich wollte er folglich nach links abbiegen. Dabei übersah er eine 63 Jahre alte Fußgängerin, die gemeinsam mit mehreren weiteren Personen von rechts kommend die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Auto im Kreuzungsbereich. Ein weiterer Fußgänger konnte durch einen Sprung nach hinten den Zusammenstoß noch vermeiden. Die 63 Jahre alte Frau zog sich durch den Zusammenstoß nach aktuellem Stand leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frontscheibe des Pkw stark vereist, was die Sicht des Fahrers erheblich beeinträchtigte. Dies dürfte eine wesentliche Rolle bei der Entstehung des Unfalls gespielt haben. Die genauen Umstände sowie die Ursache müssen jedoch noch abschließend ermittelt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es für die Sicherheit im Straßenverkehr von zentraler Bedeutung ist, vor Fahrtantritt sämtliche Scheiben des Fahrzeugs vollständig von Eis, Schnee und Beschlag zu befreien. Eine freie Sicht ist zwingende Voraussetzung, um Verkehrssituationen rechtzeitig erkennen und angemessen reagieren zu können. Besonders in den Morgenstunden, wenn die Straßenverhältnisse durch Frost oder Glätte beeinträchtigt sein können, sollten Verkehrsteilnehmende ausreichend Zeit einplanen, um das Fahrzeug sicher startklar zu machen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell