POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet EC-Karte - Vierstellige Summe Bargeld abgehoben - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Birkenweg zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 89-jährigen Frau. Ein bislang Unbekannter erlangte unter einem Vorwand die EC-Karte der lebensälteren Dame und hob anschließend eine Summe Bargeld ab. Zuvor hatte sich der Mann telefonisch gemeldet und angegeben, Unregelmäßigkeiten auf ihrem Girokonto festgestellt zu haben. Im weiteren Verlauf veranlasste er die Seniorin, die EC-Karte zur angeblichen Überprüfung an einen Abholer zu übergeben. Die Übergabe der Karte erfolgte zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr an der Wohnanschrift der Geschädigten im Birkenweg. In der Folge wurden mit der EC-Karte unberechtigte Bargeldabhebungen in vierstelliger Höhe vorgenommen. Nach Bekanntwerden des Betrugs wurde die Karte umgehend gesperrt.

Befragungen in der Nachbarschaft ergaben Hinweise auf eine gemeinschaftliche Tatbegehung. Demnach parkten die Tatverdächtigen gegen 16.15 Uhr mit einer dunklen BMW-Limousine auf einem Parkstreifen unmittelbar vor einem Wohnhaus im Birkenweg. Das Fahrzeug soll dort etwa eine Stunde gestanden haben. Während dieser Zeit wurde das Gebäude offenbar beobachtet. Zudem hielt sich eine männliche Person wiederholt zu Fuß vor dem Objekt auf.

Der Mann wird als komplett dunkel gekleidet beschrieben und soll sehr kurze Haare gehabt haben. Weitere Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen wegen bandenmäßigen Betruges aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem verdächtigen BMW geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0541/327-3303 oder -2215 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

