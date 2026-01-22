PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerpunktkontrolle auf der BAB 30 - Polizei stellt 160 Verstöße fest

Osnabrück (ots)

Am Dienstag führten Beamte der Polizeiinspektion Osnabrück im Bereich Bissendorf auf der Bundesautobahn 30 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr eine Schwerpunktkontrolle durch. Ziel der Maßnahme war es, eine der Hauptunfallursachen auf Autobahnen - insbesondere Verstöße gegen Abstands- und Geschwindigkeitsvorschriften - zu bekämpfen und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Im Rahmen der Kontrolle registrierten die Einsatzkräfte insgesamt 160 Fahrzeuge, die entweder mit unzureichendem Abstand oder mit einer für das jeweilige Fahrzeug, beziehungsweise Fahrzeugkombination nicht zulässigen Geschwindigkeit unterwegs waren.

Darüber hinaus stellten die Beamten einen Sattelzug fest, der gravierende technische Mängel an der Bremsanlage aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

