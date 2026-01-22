Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht auf der Lotter Straße - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Osnabrück (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es auf der Lotter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr stadtauswärts an der Einmündung zur Rückertstraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein silberner VW Tiguan den Linksabbiegerfahrstreifen der Lotter Straße. Beim Vorbeifahren streifte das Fahrzeug vermutlich einen Linienbus, der auf dem Geradeausfahrstreifen verkehrsbedingt stand. Der Busfahrer bemerkte zunächst keinen Zusammenstoß. Allerdings fiel ihm ein eingeklappter Außenspiegel am VW Tiguan auf, als das Fahrzeug neben ihm stand. Er sprach daraufhin die Beifahrerin des Fahrzeugs, eine etwa 50 Jahre alte Frau, auf den Zustand des Spiegels an. Zu diesem Zeitpunkt war dem Busfahrer noch nicht klar, dass es zu einer Kollision zwischen dem Linienbus und dem VW Tiguan gekommen war. Beide Fahrzeuge fuhren zunächst weiter, der entstandene Sachschaden am Bus wurde erst später festgestellt.

Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu dem silbernen VW Tiguan machen können. Hinweise nimmt der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 327-2533 entgegen.

