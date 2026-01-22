Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Georgsmarienhütte/Bramsche: Erfolgreiche Durchsuchungen in Betrugsverfahren - Illegales Glücksspiel festgestellt - 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Am Donnerstagvormittag durchsuchten Ermittler der Polizeiinspektion Osnabrück, unter Federführung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, mehrere Objekte im Stadtgebiet und im Landkreis Osnabrück.

Hintergrund der Maßnahmen ist ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und der Insolvenzverschleppung. Die Ermittlungen richten sich gegen mehrere Beschuldigte im Alter zwischen 30 und 33 Jahren aus dem südlichen Landkreis. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen hohe Vorauszahlungen in Höhe von rund 90 Prozent des Auftragswertes verlangt zu haben, obwohl nach derzeitigem Ermittlungsstand von vornherein klar gewesen sein soll, dass die vereinbarten Leistungen nur teilweise oder gar nicht erbracht werden.

Im Rahmen der koordinierten Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sowie hochwertige Luxusgüter sicher.

Das Verfahren wird seit Anfang des Jahres zentral durch das 3. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Osnabrück geführt. Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich zusätzlich Hinweise auf regelmäßig stattfindende illegale Glücksspiele. Bereits am Mittwochabend deckten die Ermittler ein entsprechendes Treffen in der Osnabrücker Altstadt auf.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ das zuständige Gericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Hauptbeschuldigten. Die Festnahme des 32-jährigen Mannes erfolgte noch am selben Abend während der mutmaßlichen Glücksspielveranstaltung. Am Donnerstagmittag wurde er beim Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Im Ergebnis wurde eine Untersuchungshaft erlassen.

Gegen weitere sieben Personen wird inzwischen ebenfalls wegen des Verdachts der Beteiligung an illegalem Glücksspiel ermittelt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Auch in diesem Zusammenhang wurden Beweismittel, darunter Datenträger sowie Bargeld, Luxusgüter und nicht zugelassene Spielautomaten sichergestellt. Die Ermittlungen sowie die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauern derzeit an.

