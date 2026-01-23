Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungsbrand in der Hakenstraße - Verletzter Bewohner von der Feuerwehr gerettet

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Hakenstraße gerufen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren umgehend vor Ort und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Dadurch konnte eine größere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Ein Bewohner, der sich zum Zeitpunkt des Brandes noch in der betroffenen Wohnung befand, wurde von der Feuerwehr gerettet und mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand zudem Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch ermittelt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell