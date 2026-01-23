Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück/OT Hastrup: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Polizei ermittelt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es im Bersenbrücker Ortsteil Hastrup zu einem Betrugsdelikt durch falsche Polizeibeamte. Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten bislang unbekannte Täter den Geschädigten telefonisch und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie teilten mit, dass der Sohn des Geschädigten einen Verkehrsunfall gehabt habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse, um den Sachverhalt zu klären. Im Anschluss suchten die Täter die Wohnung des Geschädigten auf, woraufhin es zur Übergabe von Wertgegenständen kam. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Hastrup wahrgenommen haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439 / 9690 oder die Polizei Osnabrück unter 0541 / 327 3303 entgegen.

Die Polizei warnt in diese Zusammenhang eindringlich vor falschen Polizeibeamten: Betrüger geben sich telefonisch als Polizeibeamte aus und verlangen Geld oder Wertgegenstände, oft unter dem Vorwand eines Unfalls oder Strafverfahrens. Polizeibeamte fordern niemals Zahlungen oder Übergaben am Telefon. Bei Zweifeln oder verdächtigen Anrufen sofort die örtliche Polizei kontaktieren.

