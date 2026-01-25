PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt/Landkreis Osnabrück: Erneut zahlreiche Einsätze wegen extremer Winterglätte

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Samstag 0:00 Uhr bis Sonntagmorgen 08:00 Uhr, verzeichnete die Polizei Osnabrück im Bereich der Stadt und des Landkreises Osnabrück insgesamt 29 Verkehrsunfälle, die im Zusammenhang mit den vorherrschenden winterlichen Witterungsbedingungen und erheblicher Straßenglätte standen.

Bei zwei Verkehrsunfällen wurden Personen leicht verletzt. In einem weiteren Fall erlitt eine Person schwere Verletzungen.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in der Gemeinde Bad Essen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Volvo den Brockhauser Weg aus Richtung Bad Essen kommend in Fahrtrichtung Bohmte. Auf der winterglatten Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Im Vergleich zum Freitag, an dem sich die Einsatzlage deutlich höher darstellte und sich 222 Verkehrsunfälle innerhalb eines deutlich kürzeren Zeitraums ereigneten, entspannte sich die Situation im Laufe des Samstags aufgrund steigender Außentemperaturen. Dennoch kam es infolge einsetzenden Regens erneut zu stark vereisten Straßen, was weiterhin zu zahlreichen witterungsbedingten Verkehrsunfällen führte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

