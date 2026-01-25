Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch in der Oststraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, kam es in der Oststraße, zu einem Pkw-Aufbruch. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Heckscheibe eines im Hinterhof abgestellten Fahrzeugs und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Dort entwendeten sie diverse Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die genaue Summe der entwendeten Gegenstände kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder auffälligen Fahrzeugen im Bereich der Oststraße zur genannten Zeit nimmt die Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2115 oder 0541/327-3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell