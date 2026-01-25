Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines Hyundai IONIQ 5 in der Schwanenburgstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch 09:00 Uhr bis Freitag 16:30 Uhr, wurde in Schwanenburgstraße, ein Pkw gestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten auf bislang unklare Weise einen blauen Hyundai Ioniq 5 mit dem amtlichen Kennzeichen HN-IT 142, der am Straßenrand geparkt war. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt und stellte einige Tage später fest, dass der Pkw nicht mehr an seinem Abstellort war.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell