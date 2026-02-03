Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Unfälle und festgefahrene Fahrzeuge aufgrund von Schnee- und Eisglätte

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund des einsetzenden Schneefalls am Montagmorgen im Bereich Sinsheim sowie angrenzenden Bereich kam es immer wieder zu Verkehrsunfällen durch Schnee- und Eisglätte auf den Straßen. Zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr hat das Polizeipräsidium Mannheim insgesamt 14 Unfälle verzeichnen können. Dabei wurden 4 Personen leicht verletzt. Weitere 5 Einsätze wurden durch festgefahrene bzw. querstehende Fahrzeuge ausgelöst. Unterstützend wurde durch die Verkehrsbehörde die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim angefordert. Die entstandene Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Hinweis:

Bei winterlichen Witterungsverhältnissen wird zu erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr geraten. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, ihre Fahrweise, insbesondere die Geschwindigkeit, vorausschauend und an die aktuellen Straßen -und Witterungsverhältnissen anzupassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell