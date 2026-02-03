PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 04:20 Uhr geriet in der Alten Postgasse eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Leider konnte die freiwillige Feuerwehr Weinheim eine 81-jährige Anwohnerin nur noch tot aus der Brandwohnung bergen. Durch den aufsteigenden Rauch der brennenden Erdgeschosswohnung wurde ein 7-jähriges Kind in einer darüberliegenden Wohnung leicht verletzt. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen schnell zu löschen, sodass ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten verhindert wurde. Da die Ursache des Brandes noch unklar ist, hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die weiteren Ermittlungen übernommen. Während der Einsatzmaßnahmen musste das Wohnhaus komplett geräumt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

