Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B39: Autofahrerin mit Prellvorrichtung kollidiert

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag um 10 Uhr befuhr eine 75-jährige Smart-Fahrerin die B39 von Hockenheim kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen. An der Höhe der Anschlussstelle zur A6 beabsichtigte die Frau, vom linken Fahrstreifen auf die Autobahnzufahrt zu fahren. Aufgrund nicht ausreichender Wegstrecke gelang es ihr jedoch nicht mehr, rechtzeitig auf die Zufahrt einzufahren, sodass sie mit der Prellvorrichtung der Leitplanke frontal kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Smart um 180 Grad gedreht und kam auf dem Zubringer zum Stehen. Durch den Zusammenstoß erlitt die 75-Jährige leichte Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

