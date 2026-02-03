Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rollladen geöffnet, um in Einfamilienhaus zu gelangen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagabend verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Feudenheim.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr schob eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst den Rollladen einer Terrassentür nach oben. Anschließend beschädigten die Unbekannten die Tür und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Einfamilienhauses in der Wimpfener Straße. Im Inneren des Wohnanwesens wurde in mehreren Räumen und Möbelstücken nach Wertgegenständen gesucht. Ob sie fündig wurden, ist noch unklar. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Folgende Tipps können für mehr Sicherheit sorgen: - Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster.

- Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume und Lichtquellen im Außenbereich.

- Wertsachen wie z.B. Schmuck, Geld usw. sollten in einem zertifizierten, festverankerten Tresor aufbewahrt werden.

- Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind.

- Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für Paketboten usw.

- Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein.

- Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des Einbruchschutzes.

- Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

- Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell