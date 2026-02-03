PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand im Feldgebiet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes im Feldgebiet zwischen Schriesheim und Hirschberg-Leutershausen alarmiert.

Kurz nach ein Uhr war aus bislang unbekannter Ursache auf einem Feldgrundstück östlich der B 3, zwischen Schriesheim und Leutershausen, gestapeltes Holz in Brand geraten.

Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim, die mit drei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten vor Ort war, rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich bislang nicht beziffern.

Durch die Rauchentwicklung wurde der Straßenverkehr auf der A 5 und der B 3 nicht beeinträchtigt.

Die weiteren Brandermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/3001-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

