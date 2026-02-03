PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mitarbeiterin durch Betrüger getäuscht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft gab sich als Geschäftsführer einer Firma, welche in der Mannheimer Straße ansässig ist, aus und schickte einer Mitarbeiterin am Montagvormittag eine E-Mail.

In der E-Mail wurde die 26-jährige Mitarbeiterin von ihrem vermeintlichen Geschäftsführer aufgefordert, Gutscheine im Wert von 1.000 Euro zu kaufen und an eine angegebene E-Mail-Adresse weiterzuleiten. Als die Frau kurz darauf eine weitere E-Mail mit einer ähnlichen Aufforderung erhielt, wurde sie skeptisch und erkannte den Betrug.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionstipps ihrer Polizei:

So schützen Sie sich vor CEO-Fraud

Achten Sie darauf, welche Informationen Sie über Ihr Unternehmen veröffentlichen.

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die Betrugsmasche "CEO-Fraud".

Führen Sie klare Abwesenheitsregelungen und interne Kontrollmechanismen ein.

Beispielsweise sollte bei ungewöhnlichen Überweisungsaufträgen vor einer Transaktion:

   - Geprüft werden, ob die Absenderadresse der E-Mail korrekt ist.
   - Geprüft werden, ob die Zahlungsaufforderung auch tatsächlich vom
     genannten Auftraggeber stammt, z.B. per Rückruf.
   - Die Geschäftsleitung bzw. der Vorgesetzte informiert werden.

Bei Auffälligkeiten oder Fragen wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle oder an das zuständige Landeskriminalamt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

