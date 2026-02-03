Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere geparkte Autos beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh wurden mehrere geparkten Autos in Eppelheim mutwillig beschädigt. Dabei handelte es sich um zwei Mercedes Benz, die in der Langer-Stein-Straße abgestellt waren, sowie einen Audi, der in der Freiherr-von-Drais-Straße stand. An allen Fahrzeugen wurde großflächig der Lack zerkratzt. Der so entstandene Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Eppelheim ermittelt nun Sachbeschädigung in mehreren Fällen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 766377 (8.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell